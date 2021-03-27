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مصر تكشف حجم خسائرها اليومية بسبب أزمة السفينة الجانحة

27 - مارس - 2021
السفينة العالقة في قناة السويس

السفينة العالقة في قناة السويس

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فيما لا تزال عمليات إعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة “إم في إيفرجيفن”، الجانِحة في قناة السويس، التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي وأدت إلى توقف حركة الملاحة في أهم ممر ملاحي في العالم ، كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن حجم الخسائر اليومية.

وقال ربيع في مؤتمر صحفي اليوم، إن “إيرادات قناة السويس اليومية ما بين 12 إلى 14 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه الإيرادات تأثرت بالفعل جراء الحادث”.

وتوقع رئيس الهيئة بألا تتأثر إيرادات قناة السويس بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن حادث السفينة إيفر جيفين لن يتسبب في فقد قناة السويس لعملائها ومن الممكن تقديم حوافز لهم، لافتا أنه الهيئة ستنظر في أمر توقيع الغرامات والتعويضات بعد التحقيق وتحديد من المسؤول عنه.

وأشار إلى أنه لا يمكن منع أي سفينة من اتخاذ طريقا آخر غير قناة السويس بسبب السفينة الجانحة، مؤكدا أن طريق رأس الرجاء الصالح أطول وأقل أمنا وأكثر تكلفة من قناة السويس حتى مع الأزمة الحالية.

كما أبدى تفاؤله بأن الشركات المتعاقدة للمرور عبر القناة لن تفقد مصر عقودها بسبب “حادث طارئ يمكن أن يحدث بأي مكان”.

وكانت سفينة حاويات عملاقة قد جنحت الثلاثاء الماضي في الممر الملاحي لقناة السويس، ما أدى لتوقف حركة الملاحة بها، وتحاول هيئة قناة السويس تعويم السفينة لاستئناف الحركة الطبيعية في القناة.

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