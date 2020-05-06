مصر تكشف “سبب ارتفاع” إصابات كورونا في شهر رمضان

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خففت الحكومة المصرية قيود الحجر الصحي خلال شهر رمضان، وسمحت لبعض الأنشطة التجارية بإعادة فتح أبوابها، كما قلصت مدة حظر التجول.

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، مساء الثلاثاء، أن زيادة أعداد المصابين بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حدثت بسبب تراكمات الأسبوعين الماضيين وتزاحم المواطنين لشراء احتياجات شهر رمضان.

وأوضح سعد خلال تصريحات تليفزيونية أن “الحكومة طلبت من المواطنين التعامل مع شهر رمضان هذا العام بأنه شهر استثنائي بسبب فيروس كورونا، لكنهم لم يستجيبوا”.

وشدد على أن التزام المواطنين قل خلال الفترة الأخيرة وأنهم التزموا في أول 3 أسابيع من بداية الإجراءات الاحترازية وانضبطوا في البداية فقط.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري إلى أن زيادة الأرقام تدخل النظام الصحي في دوامة نظرا لأن ذلك يسبب زيادة أعداد المخالطين وخضوع عدد أكبر للتحاليل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة، فيما توفي 16 شخصا من جراء الإصابة بكوفيد 19.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجلة تخضع للرعاية الطبية بمستشفيات العزل والحجر الصحي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.