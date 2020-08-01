مصر تواصل الأرقام الإيجابية في وفيات وإصابات كورونا

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سجلت مصر، الجمعة، 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ووفاة 31 حالة جدية خلال الـ24 ساعة الماضية .

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر ، تسجيل 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة، انخفاضا من 401 إصابة و46 وفاة أمس.

وهذا أقل عدد إصابات تسجله البلاد منذ الثالث من مايو، عندما سجلت 272 إصابة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 94078 حالة من ضمنهم 39638 حالة تم شفاؤها، و4805 حالة وفاة”.

وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

وقبل أيام أعلن مجلس الوزراء تمديد ساعات العمل في المقاهي والمطاعم من العاشرة مساء إلى منتصف الليل، مع السماح بزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 بالمئة.