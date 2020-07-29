مصر تواصل تسجيل الأرقام الإيجابية بشأن كورونا

سجلت مصر ، مساء الثلاثاء، 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و39 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة .

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ، خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 35959 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمصر، أعلنت عن عدد من الإجراءات والقرارات سيتم العمل لكبح تفشي الفيروس .

وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميا.

كما تضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات”، الساعة 10 مساء، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.