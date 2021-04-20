مصر.. حبس 23 متهمًا في حادث قطار طوخ

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس 23 متهما في حادث قطار طوخ الذي وقع الأحد الماضي في محافظة القليوبية.

وأوضح قرار النيابة أن من بين المتهمين المحبوسين سائق القطار ومساعده وأحد عمال الصيانة ومهندس مدني بالسكة الحديد..

كما أعلن النائب العام ارتفاع عدد الوفيات في الحادث إلى23 شخصا، فضلا عن إصابة 139 آخرين من ركاب القطار.

وفي إطار تحقيق «النيابة العامة» في الحادث كانت قد انتقلت لمعاينة موقعه فتبينت التلفيات اللاحقة بالعربات المنقلبة وقواعد عجلاتها، وعاينت شريط السكة الحديدية بالموقع وأثبتت ما تبينته من ملاحظات عليه لتفسيرهًا فنيًّا.

كذلك عاينت النيابة أبراج المراقبة على طول شريط السكة بالموقع لبيان حالة الإشارات الضوئية فيها قبل وقوع الحادث، وكذا غرف رصد حركة التحويلات بالشريط لبيان إذا ما كان قد لحق بها أي أعطال قُبيل وقوع الحادث.

وتحفظت على بيان بخطط الصيانة والتجديدات للبنية الأساسية والجرارات والعربات المتحركة الخاصة بالمنطقة محل الحادث لعامي 2020\2021 لفحصها فنيًّا، وكذا تحفظت على بطاقة ذاكرة جهاز المكابح والتحكم الآلي ATC الخاص بالقطار لفحصه فنيًّا.

وأمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، فجر اليوم الموافق العشرين من شهر أبريل الجاري باستدعاء «رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر» لسماع أقواله أمام «غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفني للنائب العام».

وفي ضوء القرار الصادر بندبه في وظيفة أخرى، أمر باستدعائه واستدعاء مَن شغل هذا المنصب حاليًّا لسؤالهما أمام غرفة العمليات، وجارٍ استكمال التحقيقات.