مصر .. حظر التجول لمدة أسبوعين للحد من تفشي كورونا

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، حظر حركة المواطنين ووسائل النقل العام والخاص من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من الأربعاء ولمدة أسبوعين.

وقررت الحكومة المصرية أيضا إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محلات بيع السلع، من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحا.

وفي مؤتمر صحفي، أعلن مدبولي مد العمل بتعليق الدراسة لمدة 15 يوما إضافية اعتبارا من 29 مارس.

وقال مدبولي إنه خلال فترة حظر التجول، ستغلق معظم الخدمات العامة والحكومية، موضحا أن قوانين الطوارئ ستطبق على كل من يخالفون قرارات الحظر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا، الأحد، خلال لقاء بثته قنوات التلفزيون المحلية، المصريين إلى أن “يبقوا في بيوتهم”.