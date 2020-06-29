مصر.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب القاهرة

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ضرب زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر، مساء الأحد، العاصمة المصرية القاهرة، وشعر به عدد كبير من المواطنين.

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيو فيزيقية في مصر، خالد القاضي، إن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، سجلت هزة أرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، موقعها 218 كم جنوب شرق إزمير.

وأضاف القاضي أن مركز الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة والجيزة بمدينة أزمير التركية، وهو أكبر عمق زلزال حدث في الفترة الأخيرة، حيث وصل إلى 65 كيلو مترا.

وأوضح أن الشعور بالزلزال في مناطق الدلتا كان أقل من القاهرة والجيزة، كون هذه المنطقة تعتبر طينية، ويحدث فيها امتصاص للهزات الأرضية.

وأكد أنه لم يتم رصد أي توابع للزلزال في مصر، ولم يحدث تأثير مدمر أو انهيارات لمباني.

وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من قاطني القاهرة الكبرى، أنهم شعروا بالهزة الأرضية.

وهذا هو الزلزال الثالث، الذي يضرب في مصر في أقل من شهرين، حيث سبق أن شهدت مدينة الغردقة الساحلية هزتين أرضيتين، الأولى في، شهر أيار/ مايو الماضي، والثانية في الـ16 من شهر حزيران/ يونيو الجاري، بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر.