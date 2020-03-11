مصر.. شفاء 27 حالة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، يوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 27 حالة من أصل 60 حالة.

وقالت الوزارة في بيان إن ارتفاع عدد الحالات من إيجابية إلى سالبة لفيروس كورونا إلى 27 ، جاء بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليا لمواطن مصري ضمن الأربعة حالات التي تم الإعلان عن إصابتهم الإثنين الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد أن الحالة الصحية لتلك التي تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية اليوم مستقرة، ويتم متابعته في المستشفى المخصص للعزل للاطمئنان عليه والتأكد من سلبية تحاليله للفيروس مرة أخرى، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار مجاهد إلى تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا ، الأربعاء، كانت مخالطة للحالات الأربعة التي تم الإعلان عنها الاثنين الماضي، ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إصابتها بالفيروس في مصر 60 حالة، منهم 27 حالة تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية بعد تلقيهم الرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد مجاهد مجددا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.