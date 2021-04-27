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مصر.. قتيل وجريحان في حادث تصادم قطار بالسويس

27 - أبريل - 2021
حادث قطار في مصر- أرشيفية

حادث قطار في مصر- أرشيفية

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أفادت مصادر طبية مصرية بوفاة لقي شخص وإصابة اثنين في حصيلة أولية في حادث تصادم قطار السويس الإسماعيلية بسيارة نقل، ليل الاثنين الثلاثاء.

وذكرت مصادر طبية أن عدد من سيارات الإسعاف توجهت لمكان الحادث وقامت بنقل المصابين والقتيل إلى المستشفى، وجاري إعادة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد توقفها بسبب الحادث، فيما تولت النيابة التحقيق.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الحادث وقع قطار وسيارة نقل محملة بالطوب قرب قرية عامر بمدينة السويس.

وعلى مدار عقود، شهدت شبكة السكك الحديدية في مصر، التي تعد من بين الأقدم في العالم، حوادث كبيرة متكررة، استدعت وقفة طويلة للتحقيق في أسبابها الجذرية، وخطوات متسارعة من السلطات لمحاولة منع وقوعها.

وكان حادث طوخ ، الذي أسفر عن عدد كبير من الضحايا بين قتلى ومصابين، آخر حوادث القطارات في مصر، عندما انقلبت عربات قطار كان متجها من القاهرة إلى المنصورة.

من جانبه، قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، الاثنين إن السكك الحديدية في البلاد “أصابها ما أصابها بسبب الإهمال لفترات طويلة، وهو ما أدى إلى تعطل ما يقرب من 50 بالمئة من الجرارات، وهو الذي تسبب في توقف نقل البضائع”.

وأكد الوزير، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري، أنه كان هناك 3 آلاف عربة قطار مر على 50 بالمئة منها أكثر من 40 سنة، مضيفا أن هيئة السكة الحديد كانت مكبلة بـ88 مليار جنيه مديونيات.

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