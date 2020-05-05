أجهزة الأمن في مصر: ضبط 4409 مخالفين لقرار حظر التجوال

فيروس كورونا في مصر
فيروس كورونا في مصر

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تمكنت أجهزة الأمن في مصر، خلال الساعات الـ 24 الماضية، من ضبط 4409 مخالفين لقرار حظر التجوال الذي فرضته السلطات لمواجهة وباء كورونا، حسبما أفادت مصادر بوزارة الداخلية المصرية.

ونجحت، اليوم الثلاثاء، أجهزة الأمن أيضاً في ضبط 1203 سيارات مخالفة لقرار الحظر، في مختلف مناطق البلاد.

وتابعت أن الجهود الأمنية أسفرت كذلك عن ضبط 56 دراجة نارية و118 مركبة “توك توك” مخالفة، إضافة إلى 277 محلا مخالفا لقرار غلق المحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها.

المصدر روسيا اليوم صوت بيروت
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