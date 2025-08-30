مصر.. مصرع 3 وإصابة 54 بانقلاب قطار في مرسى مطروح

شهدت مدينة الضبعة في مرسى مطروح، شمال مصر، يوم السبت، حادثاً مأساوياً تمثل في انقلاب عدد من عربات قطار ركاب غرب المدينة، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة العشرات، وفق الحصيلة الرسمية الأولية.

3 قتلى و54 مصابا

فقد أعلنت وزارة الصحة أن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة أصدر تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات المنطقة، مع تحريك 30 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية في الحال.

ووفقًا للتقارير الأولية، بلغ إجمالي المصابين 54 مصابا، تم نقل 33 منهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، و21 مصابا تم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، إذ نقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة، وهي الآن تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبها، كشفت وزارة النقل تفاصيل الحادث، مؤكدة خروج 7 عربات عن القضبان من القطار رقم 1935 القادم من مطروح إلى القاهرة وانقلاب 2 منها في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح.

وأوضحت أنها قامت وبشكل فوري بدفع الأطقم الفنية والمعدات اللازمة للمنطقة لرفع آثار الحادث واستعادة الحركة على الخط في أسرع وقت.

كما أضافت أن نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، توجه إلى موقع الحادث ووجه بتشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب وفرض أقصى عقوبة على من المتسبب والفصل الفوري لمن تثبت إدانته.

شهود عيان يروون

يذكر أن شهود عيان كانوا أفادوا لـ”العربية.نت”، بأن عددا من عربات القطار رقم 1935 “روسي مكيف” انقلبت وذلك بعد خروجه عن مساره في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة، مشيرين إلى أنه يجري حاليا البحث عن ناجين أسفل العربات.

في حين بدأت هيئة السكك الحديدية بالدفع بـ”أوناش” لرفع عربات القطار.