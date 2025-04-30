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مصر.. مقتل 3 وإصابة 13 في حريق بخط غاز على طريق الواحات

منذ ساعتين
العلم المصري

العلم المصري

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قالت وزارة الصحة والسكان المصرية الأربعاء إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 13 في حريق نجم عن كسر بخط غاز رئيسي عند طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان “تم نقل ثمانية من المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي وخمسة مستشفى السادس من أكتوبر المركزي حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة”.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي كلف بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحادث” كما وجه “بسرعة صرف التعويضات المناسبة للضحايا”.

وأظهرت صور ومقاطع مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي اشتغال النيران في عدد من السيارات بموقع الحادث.

    المصدر :
  • رويترز

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