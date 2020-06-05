مصر.. توقعات بارتفاع أرقام كورونا خلال الفترة القادمة

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كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان في مصر، الخميس، عن توقعاته لرقم الإصابات اليومية الأكبر بفيروس كورونا الذي يمكن أن يسجل في البلاد، والذي قد يعد أقصى ذروة سيصل إليها الفيروس.

وقال الدكتور حسام حسني إن هذا الرقم لن يزيد عن 2500 إصابة في اليوم، نافيًا في الوقت ذاته القدرة على تحديد موعد محدد لذروة تفشي الوباء في مصر.

وأضاف، وفقا لما نقلته صحيفة “الشروق” القاهرية، أن إصابات فيروس كورونا في مصر ستتذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الأعداد تراجعت خلال الأيام الماضية بسبب “زيادة الوعي” لدى المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.