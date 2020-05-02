مصر.. هزة أرضية شمال مدينة مرسى مطروح ولا خسائر

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رصدت الشبكة القومية للزلازل في مصر زلزالا شمال مدينة مرسى مطروح بشمال غرب البلاد، السبت، لكن لم يسفر عن أي خسائر.

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية، على بعد 200 كيلومتر شمال مدينة مرسى مطروح، على إحدى جزر كريت، داخل البحر المتوسط، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت الشبكة أنه لم يصلها إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، قال مستخدمون من القاهرة والجيزة إنهم شعروا بالهزة، بينما لم تسجل الشبكة القومية للزلازل أي توابع لها حتى الآن.

وأغلب الهزات الأرضية التي تعرضت لها مصر ضعيفة أو متوسطة القوة، لكنها تعرضت لزلزال مدمر قوته 5.8 درجة عام 1992 راح ضحيته نحو 500 شخص.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت قوته ست درجات ضرب جزيرة كريت اليونانية.