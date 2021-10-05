مصر والسعودية توقعان عقود مشروع بتكلفة 1.8 مليار دولار

أعلن وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مصر والسعودية عقود البدء في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بقدرة تصل إلى 3000 ميغاوات وبتكلفة تبلغ 1.8 مليار دولار.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي”اليوم لحظة تاريخية تطلعنا إليها لتحقيق طموحات البلدين”.

وأوضح شاكر أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بمثابة ممر لعبور الكهرباء وصولا إلى قارة آسيا.

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، إن قيمة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة تصل إلى 1.8 مليار دولار، موضحا أن تنفيذ المشروع سيبدأ في عام 2022.

ولفت وزير الطاقة السعودي إلى أن المشروع يعد خطوة لعمل عربي مشترك ينتقل للتعاون مع دول العالم لاحقا.

يٌذكر أن مصر والسعودية وقعتا اتفاقا للتعاون في إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين البلدين في عام 2012، وستتولى القاهرة تمويل نحو 40 بالمئة من المشروع، بينما تتولى الرياض الـ 60 بالمئة المتبقية من التمويل.