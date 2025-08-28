الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر وقطر تبحثان تفعيل حزمة شراكة بقيمة 7.5 مليار دولار

منذ 23 دقيقة
علما مصر وقطر

علما مصر وقطر

A A A
طباعة المقال

ذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ناقش، اليوم الخميس، مع نظيره القطري تفعيل “حزمة شراكة” بقيمة 7.5 مليار دولار.

واتفقت مصر وقطر في أبريل نيسان على العمل على حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة، في إطار سعي القاهرة لتأمين تمويل من دول الخليج لمعالجة الديون الخارجية الثقيلة وتقليص عجز الموازنة.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يزور مصر حاليا إن من المقرر الإعلان عن مشاريع محددة خلال الأسابيع المقبلة.

كانت مصر قد وقعت العام الماضي اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، مما وفر دفعة مالية حيوية للقاهرة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جنازة فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية ليلية، في مدينة غزة في 7 أغسطس 2025. رويترز
شهداء بنيران الجيش الإسرائيلي مع تصعيد القصف على مدينة غزة
والدة فلسطيني استشهد برصاص إسرائيلي أثناء محاولته الحصول على مساعدات يوم الأحد، تبكي على جثمانه خلال جنازته في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، 4 أغسطس 2025. رويترز
مئات من موظفي الأمم المتحدة يطالبون بوصف حرب غزة بالإبادة الجماعية
إيريك لومبار
وزير مالية فرنسا يستبعد حدوث أزمة مالية رغم المشاكل السياسية

الأكثر قراءة

نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
عناصر من الجيش اللبناني
واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!