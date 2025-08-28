مصر وقطر تبحثان تفعيل حزمة شراكة بقيمة 7.5 مليار دولار

ذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ناقش، اليوم الخميس، مع نظيره القطري تفعيل “حزمة شراكة” بقيمة 7.5 مليار دولار.

واتفقت مصر وقطر في أبريل نيسان على العمل على حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة، في إطار سعي القاهرة لتأمين تمويل من دول الخليج لمعالجة الديون الخارجية الثقيلة وتقليص عجز الموازنة.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يزور مصر حاليا إن من المقرر الإعلان عن مشاريع محددة خلال الأسابيع المقبلة.

كانت مصر قد وقعت العام الماضي اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، مما وفر دفعة مالية حيوية للقاهرة.