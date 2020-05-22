مصر.. 11 وفاة جديدة بكورونا و783 إصابة

واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي، كأكبر معدل إصابات من ظهور الوباء في البلاد، بعد أن سجلت اليوم 783 إصابة جديدة و11 حالة وفاة، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وقالت الوزارة اليوم الجمعة، إن ”إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة“. كما أعلنت أن ”157 حالة من المصابين بفيروس كورونا خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى اليوم الجمعة“.

وأوضحت الوزارة، أن ”عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ4374 متعافيا“.