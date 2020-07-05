مصر..1218 إصابة جديدة بكورونا و63 وفاة

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سجلت مصر 1218 حالة جديدة بفيروس كورونا، و 63 وفاة جديدة بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة عالمية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، يوم الأحد، تعافي 623 شخصا من فيروس كورونا المستجد وخروجهم من المستشفيات، وهو ما يرفع إجمالي من تماثلوا للشفاء من الوباء إلى 20 ألفا و726 حالة حتى الآن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 63 وفاة جديدة .

وبحسب بيانات الصحة المصرية، فإن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا في البلاد، تراجع بشكل طفيف، لليوم الرابع على التوالي.

وفي يوم السبت، أعلنت السلطات الصحية في مصر، تسجيل 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الذي يؤدي إلى مرض “كوفيد 19”.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و 3343 حالة وفاة.

وتقول وزارة الصحة والسكان في مصر إنها تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات البلاد، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وخلال الآونة الأخيرة، تراجع عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا في مصر، تراجعا طفيفا، لليوم الثالث على التوالي.