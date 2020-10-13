مصر.. 132 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة

أعلنت مصر، مساء الاثنين، عن تسجيل 132 حالة إصابة جديدة و10 حالات وفاة، مقارنة مع 129 إصابة و12 وفاة، الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس بلغ 97743، في حين وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 104648 والوفيات إلى 6062.

وأكد مجاهد أن الوزارة تحصي أعداد المتعافين بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في مايو الماضي، حيث إن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا على الشفاء.

وشهدت مصر انخفاضا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، مقارنة بالارتفاع الذي تشهده دول العالم .

ودعت وزارة الصحة والسكان ، إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي مازالت تمثل ضمانة رئيسية وفعالة في خفض مخاطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أن معدل تفشي المرض لا يزال يزداد في أماكن التجمعات، وتلك التي بها سوء التهوية، ومع انخفاض الالتزام بالكمامات.

وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس، شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما

لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو. كما سمحت منذ 21 سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة، وقد استمرت حصيلة الإصابات والوفيات في نفس الحدود طوال الأسابيع الأخيرة.