مصر.. 14 وفاة جديدة بكورونا و 157 إصابة

تسعى الحكومة المصرية لتطبيق اجراءات صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد- كوفيد19 ، حيث قامت الحكومة المصرية بتجهيز عشرات المستشفيات والمراكز لحجر المصابين .

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الثلاثاء، تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 14 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 870 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1181 حالة.

وأضاف مجاهد أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى يوم الثلاثاء بلغ 3490 حالة، من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و264 حالة وفاة.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبها، قالت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان جاري إعداد مستشفيات الصدر والحميات لتقديم كافة الخدمات لمصابى فيروس كورونا، بدءًا من التشخيص وحتى العزل والعلاج.

ووجهت زايد الشكر للعاملين بفرق الوبائيات والترصد لدورهم في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة وتحويلها إلى مستشفيات العزل.

يذكر أن مصر تفرض حظر تجول أثناء الليل منذ 24 مارس، ومددته السلطات حتى 23 أبريل.