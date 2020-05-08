مصر .. 21 حالة وفاة جديدة بكورونا و495 إصابة

خففت مصر القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال شهر رمضان، وسمحت لبعض الأنشطة التجارية بإعادة فتح أبوابها، وقلصت مدة حظر التجول.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 1945، وذلك بعد تعافي 58 حالة جديدة، فيما تم تسجيل 495 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، من بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار أيضا إلى أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، موضحا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا الجمعة، هو 8476 حالة، من بينهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة.

وفى هذا الصدد، كشف مجاهد أن هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا في معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها في آخر أسبوعين، وهى دمياط، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والبحر الأحمر، مرجعا ذلك إلى “وعي المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية”.

وأوضح في الوقت نفسه أن معدل ظهور الإصابات ارتفع عن معدلاتها خلال نفس الفترة بمحافظات أخرى، وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالإجراءات الوقائية.

وشدد مجاهد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي.

كما دعا المواطنين، خاصة خلال آخر أسبوعين من شهر رمضان، قبيل عيد الفطر، بضرورة “تعديل السلوكيات التي اعتدنا عليها بعدم الإسراف في الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، وعند الخروج للضرورة لابد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار أو فركها بالكحول، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس”.