مصر.. 3وفيات و39 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الخميس، تسجيل 39 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما تماثل 7 أشخاص للشفاء إثر تلقيهم الرعاية الطبية.

وأوضحت السلطات المصرية، أن المصابين الجدد يضمون مواطنا ليبيا و39 مصريا؛ وهم من المخالطين لحالات الإصابة التي جرى اكتشافها والإعلان عنها في وقت سابق.

في غضون ذلك، تم تسجيل وفاة 3 حالات لمصريين؛ من بينهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، ورجل يبلغ من العمر 72 عامًا، إضافة إلى مسن في الثامنة والسبعين وكلهم من محافظة القاهرة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى (102) حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 495 حالة .

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات البلاد.

وكانت مصر قد أغلقت أيضا المدارس والجامعات، وتحركت لتخفيض عدد موظفي القطاع العام في مواقع أعمالهم، في مسعى لتقليل التجمعات، وإبطاء انتشار المرض.

وقالت الحكومة إنها ستقوم بتعقيم الفنادق، وكل المنشآت التعليمية، خلال فترة وقف الدراسة والرحلات الجوية.

وحظرت مصر التجول، من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، اعتبارا من الأربعاء، لمدة أسبوعين، لمنع تفشي فيروس كورونا. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن من ينتهكون الحظر سيتعرضون للعقاب بموجب قوانين الطوارئ.

وتوقفت رحلات الطيران في المطارات المصرية يوم 19 مارس ولغاية 15 أبريل.