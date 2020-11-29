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مصر..351 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

منذ ساعة واحدة
ارتفاع نسبة متعافي كورونا بمصر

ارتفاع نسبة متعافي كورونا بمصر

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سجلت مصر،السبت، 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102490 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، السبت، هو 115183 حالات من ضمنهم 102490 حالة تم شفاؤها و6621 حالة وفاة.

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري أعلن أنه تم تشكيل غرفة أزمات مركزية استعدادا لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا في مصر، نافيا إخفاء أعداد الإصابات الحقيقة بالفيروس.

وقال المركز في بيان له: “في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إخفاء المستشفيات الحكومية للأعداد الحقيقية لوفيات كورونا تزامنا مع الموجة الثانية للفيروس، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مشددة على حرص الدولة على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات إصابة أو وفيات بالفيروس”.

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