مصر… 981 إصابة جديدة و85 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

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سجلت مصر اليوم الجمعة 981 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا في البلاد، إضافة إلى تسجيل 85 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 981 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا في البلاد، إضافة إلى تسجيل 85 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، والذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الجمعة، هو 80235 حالة، من ضمنها 3702 حالة وفاة.

وتأتي البيانات الأخيرة كمؤشر على عودة الارتفاع بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا والاستقرار في وتيرة الإصابات، بعد أن أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الخميس، عن تسجيل 950 إصابة و53 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ يوم الأربعاء الماضي.

وذكر مجاهد أن 521 متعافياً من فيروس كورونا غادروا المستشفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 79254 حالة من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها 3617 وفاة.

وكانت الحكومة رفعت في الآونة الأخيرة سابقاً حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 آذار وسمحت بفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة وإن أبقت على أعداد الزوار محدودة.

ووصف أكبر خبير أميركي في الأمراض المعدية جائحة فيروس كورونا المستجد “سارس كوف 2” المسبب لمرض كوفيد-19، بأنها أسوأ كابوس لخبراء الصحة.