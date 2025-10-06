مصفاة كيريشي الروسية توقف أكبر وحدة لتكرير النفط بعد هجوم بمسيرات

قال مصدران في قطاع تكرير النفط في مصفاة كيريشي، إحدى أكبر مصافي النفط الروسية، إن وحدة تقطير النفط الخام (سي.دي.يو-6)، وهي أكثر وحداتها إنتاجية، توقفت عن العمل بعد هجوم بطائرات مسيرة وحريق لاحق في الرابع من أكتوبر تشرين الأول، ومن المتوقع أن يستغرق تعافيها نحو شهر.

وقد يؤدي التوقف إلى انخفاض طفيف في إنتاج المنتجات النفطية وسط أزمة وقود في روسيا التي تعاني من نقص في بعض أنواع البنزين الشائعة وسط هجمات مستمرة لطائرات أوكرانية مسيرة على بنيتها التحتية للطاقة.

وذكر المصدران أن الطاقة الإنتاجية لمحطة سي.دي.يو-6 تبلغ ثمانية ملايين طن سنويا، أو 160 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل حوالي 40 بالمئة من إجمالي طاقة المعالجة للمحطة.

وقالا أيضا إن المحطة، التي تسيطر عليها شركة (سورجوتنفتجاز)، ستعيد تشغيل وحدتها الرئيسية الأخرى التي تضررت من طائرات مسيرة في منتصف سبتمبر أيلول.

ولم ترد شركة سورجوتنفتجاز بعد على طلب للتعليق.

وقال المصدران إن المصفاة ستعمل بواقع 70 بالمئة من طاقتها الإنتاجية خلال صيانة الوحدة سي.دي.يو-6 بفضل مشاركة الوحدات الأخرى، والتي ستتجاوز طاقاتها الاسمية.

وذكرت مصادر في القطاع أن المصفاة عالجت 17.5 مليون طن من النفط في 2024، وهو ما يعادل 6.6 بالمئة من إجمالي كميات تكرير النفط في روسيا.

وأنتجت المحطة مليوني طن من البنزين و7.1 مليون من الديزل و6.1 مليون من زيت الوقود و600 ألف من البيتومين العام الماضي.