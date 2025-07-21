مصمم لحمل الأقمار الاصطناعية.. إيران تختبر الصاروخ "قاصد"

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إيران أجرت الإثنين اختبارا شبه مداري على صاروخ حامل للأقمار الاصطناعية، في أول اختبار من نوعه منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على طهران في يونيو الماضي واستمرت 12 يوما، والتي شهدت أيضا تنفيذ الولايات المتحدة لضربة ضد منشآت نووية إيرانية.

وكان هذا الاختبار هو الأحدث من نوعه لبرنامج يقول الغرب إنه من شأنه تحسين منظومة صواريخ إيران الباليستية.

وأفاد تقرير لوكالة أنباء “إرنا” الرسمية الإيرانية بأن اختبار الصاروخ الحامل للأقمار الاصطناعية (قاصد) يهدف إلى “تقييم بعض التقنيات الجديدة الناشئة في صناعة الفضاء في البلاد”.

وأشار التقرير إلى أن نتائج الاختبار ستساعد في تحسين أداء الأقمار الصناعية والمنظومة الفضائية الإيرانية.

ولم يقدم التقرير أي تفاصيل أخرى عن الرحلة التجريبية أو موقع إطلاق الصاروخ.

من جانبها ، تقول طهران إن الأقمار الاصطناعية الإيرانية توفر فقط بيانات عن الطقس والكوارث الطبيعية والزراعة وليس الغرض منها متابعة أي أهداف عسكرية.

وفي المقابل، تخشى الولايات المتحدة وإسرائيل من إمكانية استخدام تلك التكنولوجيا الفضائية في إنتاج صواريخ عسكرية طويلة المدى.