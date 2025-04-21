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مطارات المغرب ترفع سعتها إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030

منذ 25 ثانية
مطارات المغرب ترفع سعتها إلى 80 مليون مسافر

مطارات المغرب ترفع سعتها إلى 80 مليون مسافر

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قال وزير النقل المغربي عبد‭ ‬الصمد قيوح إن بلاده تعتزم رفع سعة مطاراتها إلى 80 مليون مسافر بحلول عام 2030، وذلك في إطار تعزيز السياحة وبالموازاة مع تنظيم المغرب المشترك لكأس العالم 2030 مع كل من إسبانيا والبرتغال.

وقال الوزير الذي كان يتحدث مساء الاثنين أمام مجلس النواب(الغرفة الأولى في البرلمان) إن المغرب سيبني مطارا جديدا بمدينة الدار البيضاء خصص له 28 مليار درهم (نحو 2.8 مليار دولار) “سيساهم في ربط المغرب بباقي دول العالم خاصة البعيدة”.

وأضاف أنه سيُشيَّد “على مساحة 800 هكتار (نحو 1977‭ ‬فدانا) ويرتقب أن يستقبل لوحده 40 مليون مسافر”.

كما قال إنه سيتم ربطه “بالقطار فائق السرعة مع مدينتي مراكش (جنوبا) وطنجة (شمالا)”.

وأشار إلى أنه سيتم “رفع أسطول الطائرات المغربية إلى 100 طائرة”.

ويتوقع المغرب استقبال 26 مليون سائح بحلول 2030 بالتزامن مع استضافته مباريات كأس العالم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

    المصدر :
  • رويترز

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