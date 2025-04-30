مطارات دبي: حرب الرسوم الجمركية جعلت من الصعب التنبؤ بمستقبل السياحة

قال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي لرويترز، اليوم الأربعاء “إن الرسوم الجمركية الأمريكية زادت من التقلبات في حركة السياحة الدولية لكن أعداد الزائرين للشرق الأوسط واصلت الارتفاع بدعم من العودة التدريجية للسياح الصينيين بعد جائحة كوفيد-19”.

وأضاف أن من الصعب الآن تقييم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة. ويدير جريفيث مطار دبي الدولي الذي يربط بين آسيا والغرب، وهو أحد أكبر المطارات في العالم من حيث حركة السفر الدولي.

وقال “أعني أننا لم نشهد أي تأثير سلبي لها حتى الآن لكني أعتقد أن الوضع شديد التقلب”.

أدى فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرسوم جمركية شاملة تضمنت بالأساس عشرة بالمئة على جميع الواردات ونسبا أعلى بكثير على الواردات من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى إشعال فتيل حرب تجارية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وقال غريفيث إنه لم تحدث تقلبات كبيرة فيما يتعلق بأعداد الركاب في الأسواق الرئيسية لكن الطلب شهد تحولات، وتحديدا من الولايات المتحدة.

وأضاف “ما نشهده بالطبع هو عودة تدريجية لتعافي السوق الصينية، وهو موضع ترحيب كبير”.

وقال إن من المتوقع أن يتعامل مطار دبي الدولي مع 96 مليون مسافر بحلول نهاية عام 2025.

وأضاف أن مطار دبي الدولي استقبل 23.4 مليون مسافر في الربع الأول من هذا العام، بزيادة 1.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال غريفيث إنه يرى أن الصين ستصبح لاعبا رئيسيا في إنتاج الطائرات إذ دخلت في مواجهة بشأن تسليم طائرات مع شركة بوينج الأمريكية، الأمر الذي أثار انتقادات جديدة لبكين من الرئيس الأمريكي.

وأضاف خلال المقابلة مع رويترز اليوم على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي “أسمع بوجود الكثير من الثقة حول التصنيع الصيني للطائرات وما يمكن أن يفعلوه في المستقبل”.

وتابع قائلا “سيكون من المثير للاهتمام أن يكون هناك منافس ثالث في السوق لبوينج وإيرباص”.

وطيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقرا لها أحد أكبر عملاء بوينج وإيرباص، وهي أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط.