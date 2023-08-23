مطارات موسكو تستأنف رحلاتها.. وهجماتٌ تستهدف الحبوب الأوكرانيّة

مبنى متضرر في موسكو من هجمات طائرات مسيرة - أرشيفية من رويترز

أعلنت هيئة الطيران الروسية اليوم الأربعاء، أنّ مطارات موسكو تعمل بصورة طبيعية، وذلك بعد تعليق مؤقت للطيران في الساعات المبكرة من صباح اليوم، نتيجة محاولة هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية.

يأتي ذلك بعد أن كشفت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة، أنّ نظم الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة حاولت مهاجمة موسكو.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأنّ دوي انفجار سُمع في حي الأعمال في موسكو في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وشوهد دخان في المنطقة.

وقال عمدة موسكو إنّ الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرتين حاولتا استهداف العاصمة ومحيطها.

وكان مبنى في تلك المنطقة الواقعة في وسط العاصمة، على بعد خمسة كيلومترات من الكرملين، قد أصيب في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في وقت مبكر من صباح يوم السبت.

بالمقابل، أعلن الجيش الأوكراني والسلطات المحلية اليوم، أنّ روسيا هاجمت بطائرات مسيرة مدينة أوديسا في الجنوب ومناطق على نهر الدانوب الليلة الماضية، مما تسبب في حرائق في منشآت للحبوب.

وتابع الجيش عبر تطبيق تيليغرام: “أصاب العدو منشآت لتخزين الحبوب ومجمعًا للإنتاج والشحن في منطقة الدانوب. اندلع حريق في المستودعات وتم احتواؤه بسرعة. ويواصل رجال الإطفاء العمل”.