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مطار جاتويك في لندن يعيد تشغيل صالة ركاب بعد إخلائها بسبب إنذار أمني

منذ 15 دقيقة
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أعاد مطار جاتويك في لندن، ثاني أكثر المطارات ازدحاما في بريطانيا، تشغيل صالة ركاب اليوم الجمعة بعد إنذار أمني في وقت سابق من اليوم أدى إلى إخلائها وتسبب في تعطل الآلاف عن السفر.

وأرسلت الشرطة فريقا متخصصا في إبطال مفعول القنابل إلى مطار جاتويك بعد العثور على ما يشتبه بأنه غرض محظور بين الأمتعة.

وقال مطار جاتويك في بيان “جرى التعامل مع الإنذار الأمني ​الذي صدر في وقت ​سابق وإزالته من قبل الشرطة… أُعيد فتح المبنى الجنوبي أمام الموظفين وسيُفتح للركاب قريبا”.

وتسببت الواقعة في تعطيل حركة السفر لآلاف الركاب، إذ كان من المقرر أن تهبط أو تقلع أكثر من 600 رحلة اليوم الجمعة من جاتويك، تضم ما يصل إلى أكثر من 121 ألف مقعد للركاب، وفقا لبيانات شركة سيريوم.

وفي واقعة منفصلة في وقت سابق من اليوم الجمعة، نفذت شرطة لندن تفجيرا محكما بالقرب من السفارة الأمريكية جنوب لندن بعد اكتشاف طرد مشبوه. وذكرت الشرطة في وقت سابق أنها تعتقد أن الطرد كان خدعة.

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