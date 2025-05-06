مطار صنعاء الدولي تحت القصف الإسرائيلي.. و20 غارة تخرجه عن الخدمة

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 6\5\2025، سلسلة من الغارات العنيفة على اليمن مستهدفاً مطار صنعاء الدولي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 20 غارة على مناطق متفرقة في اليمن.

وفي التفاصيل، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مبنى الركّاب في مطار صنعاء وجميع الطائرات بداخله مما أدّى الى تعطيله بالكامل.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية أن الهجوم استهدف 10 مواقع في اليمن بينها منشآت نفطية ومراكز وقود.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي “إن مطار صنعاء مثل ميناء الحديدة يستخدمه الحوثيون في نقل السلاح”، مشيراً إلى أن “مطار صنعاء يستخدم ويُدار من الحوثيين لأغراض إرهابية”، بحسب تعبيره.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي فقد استهدفت الغارات مطار صنعاء وقاعدة الديلمي، كما استهدفت الغارات طائرات مدنية وصالة المسافرين، وكذلك مدارج الإقلاع والهبوط، وبرج المراقبة في المطار.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي “فورا” تمهيدا لمهاجمتها، وذلك في إطار استمرار الغارات على اليمن.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة.

⭕️ندعوكم إلى اخلاء منطقة المطار – مطار صنعاء الدولي – بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة اخلاء هذه المنطقة فورًا

⭕️عدم الاخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر pic.twitter.com/5qXw5x4SBD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 6, 2025

وجاء الهجوم الجديد على مطار العاصمة بعد يوم واحد من شنّ إسرائيل غارات على اليمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة، والتي قالت إنها ردّ على الهجوم الصاروخي الذي طال مطار بن غوريون الأحد.