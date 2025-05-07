الأربعاء 9 ذو القعدة 1446 ﻫ - 7 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مطار صنعاء يوقف الرحلات حتى إشعار آخر بعد الضربات الإسرائيلية

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 7 - مايو - 2025 9:40 صباحًا
الدخان يتصاعد بعد أن قصفت إسرائيل مطار صنعاء الدولي في صنعاء، اليمن، 6 مايو/أيار 2025. رويترز

الدخان يتصاعد بعد أن قصفت إسرائيل مطار صنعاء الدولي في صنعاء، اليمن، 6 مايو/أيار 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

أعلن مطار صنعاء في العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون تعليق كل الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، على ما أعلن مديره الأربعاء بعدما لحقت به “أضرار فادحة” ناجمة عن الضربات الإسرائيلية الثلاثاء.

وقال المدير العام للمطار خالد الشايف إنه نتيجة للعدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي وما نجم عنه من أضرار فادحة، “تقرر تعليق جميع أنواع الرحلات من والى المطار حتى إشعار آخر”.

وفي تقرير لموقع العربية الحدث، تقدر الخسائر الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي على مطار صنعاء بنحو 500 مليون دولار.

وتشن الولايات المتحدة منذ 15 مارس/آذار الماضي ضربات جوية كثيفة على اليمن، إذ توعد ترامب الحوثيين بالقضاء عليهم، وحذر إيران من مواصلة دعمها لهم.

وينفذ الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها، إسنادا لغزة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وقد وسعوا دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأميركية والبريطانية، بعدما شكّل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن تحالفا لمواجهتهم وتنفيذ ضربات في اليمن.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

المجلس العسكري الحاكم في ميانمار
المجلس العسكري الحاكم في ميانمار يمدد وقف إطلاق النار لنهاية مايو
عناصر من الجيش الهندي
الجيش الهندي: ضربات استباقية على باكستان تستهدف معسكرات إرهابية
أطفال في غزة ينتظرون الطعام (أرشيفية- رويترز)
غزة تحت القصف
قبل زيارة ترامب.. مقترح أمريكي جديد لإنقاذ غزة يبلور خلال ساعات

الأكثر قراءة

عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
هكذا يموّل حزب الله نفسه.. شبكة معقدة لا تخطر "عالبال"!
بشار الأسد وزوجته
سفير روسي يفجر مفاجأة: هذه الشروط السرية لإقامة الأسد وعائلته في موسكو
وزارة الداخلية اللبنانية
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان