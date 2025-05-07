مطار صنعاء يوقف الرحلات حتى إشعار آخر بعد الضربات الإسرائيلية

الدخان يتصاعد بعد أن قصفت إسرائيل مطار صنعاء الدولي في صنعاء، اليمن، 6 مايو/أيار 2025. رويترز

أعلن مطار صنعاء في العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون تعليق كل الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، على ما أعلن مديره الأربعاء بعدما لحقت به “أضرار فادحة” ناجمة عن الضربات الإسرائيلية الثلاثاء.

وقال المدير العام للمطار خالد الشايف إنه نتيجة للعدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي وما نجم عنه من أضرار فادحة، “تقرر تعليق جميع أنواع الرحلات من والى المطار حتى إشعار آخر”.

وفي تقرير لموقع العربية الحدث، تقدر الخسائر الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي على مطار صنعاء بنحو 500 مليون دولار.

وتشن الولايات المتحدة منذ 15 مارس/آذار الماضي ضربات جوية كثيفة على اليمن، إذ توعد ترامب الحوثيين بالقضاء عليهم، وحذر إيران من مواصلة دعمها لهم.

وينفذ الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها، إسنادا لغزة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وقد وسعوا دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأميركية والبريطانية، بعدما شكّل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن تحالفا لمواجهتهم وتنفيذ ضربات في اليمن.