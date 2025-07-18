مطار غيلينجيك الروسي يستقبل أول رحلة منذ 3 سنوات

أفادت وكالة “نوفوستي” بأن مطار مدينة غيلينجيك جنوب روسيا استقبل اليوم الجمعة أول طائرة قادمة من موسكو، بعد تعليق الرحلات منه وإليه منذ ثلاث سنوات.

وقامت شركة الطيران “أيروفلوت” بتنفيذ هذه الرحلة. وأقلعت الطائرة التي بلغ معدل إشغال مقاعدها حوالي 95% (175 مقعدا من أصل 183) من مطار شيريميتييفو في موسكو. واستغرقت الرحلة حوالي 4 ساعات.

ستقوم طائرات “أيروفلوت” بالتحليق إلى غيلينجيك مرة واحدة يوميا، واعتبارا من 1 أغسطس القادم – مرتين، ومن 8 أغسطس – 3 مرات.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة الطيران الروسية “روسافياتسيا” أن مطار المنتجع سيستأنف عملياته.

وأكد متخصصو الهيئة والشركة الحكومية لتنظيم الحركة الجوية أن الرحلات إلى غيلينجيك آمنة.

وستنفذ الرحلات المجدولة من الساعة 8:30 حتى 20:00 بتوقيت موسكو.

ومنذ 24 فبراير 2022، ظل نظام تقييد الرحلات الجوية ساري المفعول في مطارات جنوب ووسط روسيا.

ولا تزال 9 مدن غير متاحة للرحلات الجوية وهي كراسنودار وأنابا وروستوف-على نهر الدون وبريانسك وفورونيج وبيلغورود وكورسك وليبيتسك وسيمفيروبول.