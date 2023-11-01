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مظاهرات في مدن أوروبية.. وهتافات تنادي بالحرية للشعب الفلسطيني

منذ 46 دقيقة
مظاهرات في أوروبا دعما لغزة - أرشيفية

مظاهرات في أوروبا دعما لغزة - أرشيفية

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خرجت مظاهرات في عدد من المدن الأوروبية مساء الأربعاء للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وردد المتظاهرون هتافات تنادي بالحرية للشعب الفلسطيني.

وخلّفت الحرب المتواصلة منذ 26 يوما أكثر من 8700 شهيد، جلهم من النساء والأطفال، حيث مُحيت عائلات بأكملها من السجل المدني، كما دمرت أحياء كاملة في القطاع.

بريطانيا

تظاهر المئات وفقا لتقديرات الشرطة-أمام مقر الحكومة “10 داونينغ ستريت” في لندن بالتزامن مع لقاء رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.

وبحسب الجزيرة جذبت المظاهرة حشدا كبيرا رغم تنظيمها بشكل عاجل وفي يوم عمل خلافا لمظاهرات السبت الماضي التي شارك فيها مئات الآلاف.

وأضافت أن المتظاهرين طالبوا بوقف إطلاق النار في غزة فورا وإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن القطاع، كما رددوا هتافات تنادي بتحرير فلسطين.

وذكرت أن المتظاهرين وجهوا نقدا لاذعا لرئيس الوزراء البريطاني الذي قالوا إن “يديه ملطختان بالدماء” بسبب مسؤوليته عن دعم إسرائيل وتسليحها.

بلجيكا

نظم متضامنون مسيرة نحو السفارة الأميركية في بروكسل للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة فورا. لكن ناشطين قالوا إن الشرطة لم تسمح للمسيرة بالاقتراب من مبنى السفارة.

في غضون ذلك، دعت منظمة العفو الدولية إلى الاقتداء باتحادات العمال البلجيكية التي قررت عرقلة شحنات الأسلحة إلى إسرائيل احتجاجا على الحرب على قطاع غزة.

وكانت نقابات عمال النقل البلجيكية دعت أعضاءها الثلاثاء إلى رفض تحميل أو تفريغ شحنات الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل. وقالت في بيان مشترك إن مشاركة العمال في تحميل أو تفريغ هذه الأسلحة “تعني دعم الأنظمة التي تقتل الأبرياء”.

ألمانيا

خرجت مظاهرة في مدينة كولونيا للتضامن مع قطاع غزة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية.

وألقيت كلمات خلال المظاهرة؛ حيث دعا المتحدثون إلى وقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وتحرير أرضهم.

 

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