معاودة فتح مبنى ركاب بمطار هيثرو في لندن بعد التأكد من عدم وجود مواد خطرة

منذ 7 دقائق
طائرة ركاب تقترب من الهبوط في مطار هيثرو الدولي. رويترز

أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الاثنين، معاودة فتح أحد مباني الركاب الأربعة الذي أُخلي في وقت سابق بسبب ما وصفته خدمات الطوارئ بأنها “واقعة يحتمل أنها تتعلق بوجود مواد خطرة”. وقال المطار إن قرار معاودة الفتح جاء بعد التأكد بأن المطار آمن تماما.

واعتذر أكثر مطارات أوروبا استقبالا للركاب عن هذا الاضطراب وقال على منصة إكس إنه “يبذل قصارى جهده لضمان مغادرة جميع الرحلات وفقا للجدول الزمني المحدد لها”.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن الإدارة انتهت من التعامل مع الواقعة.

وكان مبنى الركاب رقم أربعة في المطار الذي يخدم الرحلات الأوروبية والرحلات الطويلة قد أغلق مؤقتا مساء اليوم، حيث نُشرت فرق متخصصة من فرقة الإطفاء لإجراء تقييم للموقف.

وأوضحت إدارة الإطفاء أن نحو 20 شخصا خضعوا للفحص في الموقع على يد المسعفين. ولم تكشف السلطات عن طبيعة الواقعة.

وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت لم يتسن التأكد من صحتها عشرات المسافرين منتظرين خارج المبنى. وفي الوقت نفسه، أظهر قسم الرحلات المغادرة على موقع مطار هيثرو أن الطائرات واصلت الإقلاع بشكل طبيعي.

وكان المطار قد أغلق بأكمله ليوم تقريبا في مارس آذار عندما تسبب حريق هائل في محطة كهرباء فرعية قريبة في انقطاع التيار، ما عطل جداول الرحلات الجوية حول العالم وتسبب في تكدس آلاف المسافرين الذين تقطعت بهم السبل.

    المصدر :
  • رويترز

