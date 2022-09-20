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معدل التضخم في اليابان يسجل أعلى مستوى في نحو 8 أعوام

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2022 7:53 صباحًا
اليابان

اليابان

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قفز تضخم أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان إلى 2.8 في المئة في آب بحسب “رويترز”، ليسجل أسرع وتيرة سنوية له في ما يقرب من ثماني سنوات ويتجاوز هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة للشهر الخامس على التوالي مع تزايد ضغط الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف الين.

وعززت قوة التضخم في آب الشكوك المتزايدة بين الاقتصاديين بأن ضغط الأسعار سيستمر لفترة أطول مما توقعه بنك اليابان، على الرغم من أن الكثيرين ما زالوا يتوقعون عدم حدوث تغيير فوري في سياسته القائمة على التيسير النقدي.

وسينهي بنك اليابان المركزي يوم الخميس اجتماعه للسياسة العامة الذي يستمر يومين، حيث يتوقع المحللون أن يأخذ البنك في الاعتبار هشاشة الانتعاش الاقتصادي عند اتخاذ قرار الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل بالقرب من الصفر.

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