معدل وفيات كورونا في دول الخليج “الأدنى عالميا”

سجلت دول الخليج العربي أدنى معدل وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم؛ نتيجة الإجراءات الوقائية الصارمة التي اتخذتها، وتطور القطاع الصحي فيها.

وأظهر تقرير لجامعة ”جونز هوبكنز“ الأمريكية، أن نسبة الوفيات للإصابات بفيروس كورونا بلغت 0.3% فقط في قطر، و0.5% في الإمارات، و0.6% في البحرين، و0.7% في سلطنة عمان، و1.3% في السعودية.

وجاء في التقرير، الذي نشر اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات في قطر بلغ 2376 حالة، بينهم 6 وفيات بنهاية يوم أمس الخميس، في حين بلغ عدد الإصابات 2990 والوفيات 14 في الإمارات، و887 حالة و5 وفيات في البحرين، و457 حالة و3 وفيات في سلطنة عمان، و3287 حالة و44 وفاة في السعودية.

وقال التقرير، إن إيطاليا هي الضحية الأولى لفيروس كورونا بنسبة وفاة بلغت 12.7%، وأن سبب ارتفاع النسبة يعود للتركيبة السكانية في ذلك البلد الأوروبي، الذي تشكُل فئة كبار السن فيه نسبة كبيرة من السكان.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في ايطاليا 143626 حالة، منها 18279 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات 461437 والوفيات 16478 في الولايات المتحدة، بنسبة وفاة بلغت 3.6%.

وسجلت سنغافورة أدنى معدل وفيات في العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا، بنسبة بلغت 0.3% وبواقع 6 وفيات و1910 حالات.