معظم بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بفضل نتائج أعمال الشركات

عوضت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج خسائرها في الجلسة السابقة وأغلقت على ارتفاع اليوم الثلاثاء مدعومة بسلسلة من نتائج أعمال الشركات، رغم استمرار المخاوف من الرياح المعاكسة الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية والسياسة النقدية الأمريكية.

وارتفع المؤشر السعودي 0.3 بالمئة مع صعود سهم البنك الأهلي السعودي أربعة بالمئة بعد تجاوزه توقعات الأرباح في الربع الأول من العام الجاري.

وصعد مؤشر دبي 0.6 بالمئة بقيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي تقدم 1.8 بالمئة بعد أن تجاوز توقعات الأرباح في الربع الأول بدعم من النمو القوي في القروض والدخل المحقق من الفائدة.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، الذي تجاوز إجمالي أصوله تريليون درهم (272.29 مليار دولار)، تحقيق صافي ربح بلغ 6.2 مليار درهم في الربع الأول متجاوزا توقعات المحللين البالغة نحو 5.1 مليار درهم.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة في نهاية الجلسة.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في منشور على وسائل التواصل أمس الاثنين لعدم خفض أسعار الفائدة، مما أثار المخاوف بشأن نفوذ ترامب على البنك.

وعزز الهجوم المستمر على باول من المخاوف بشأن استقلالية البنك ومسار السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، لكن المتعاملين ما زالوا قلقين من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الطلب على الوقود.

وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 0.3 بالمئة مع صعود سهم بنك قطر الوطني 0.8 بالمئة، وسهم بنك الدوحة 6.6 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الخامسة.

وأعلن البنك يوم الأحد تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الجاري بلغت 251.6 مليون ريال (69.09 مليون دولار) ارتفاعا من 231.3 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأنهى المؤشر الرئيسي في البحرين التعاملات على انخفاض 0.1 بالمئة إلى 1895 نقطة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر الرئيسي في عُمان الذي أغلق عند 4210 نقاط.

وهبط المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة إلى 8394 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة بعد توقف لجلستين متأثرا بتراجع سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني 2.3 بالمئة.