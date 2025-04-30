معظم بورصات الخليج تغلق على ارتفاع قبل نتائج أعمال وبيانات أمريكية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الأربعاء، قبل نشر المزيد من نتائج أعمال الشركات وفي وقت يترقب فيه المستثمرون صدور سلسلة بيانات اقتصادية أمريكية خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت التقديرات المُسبقة للناتج المحلي الإجمالي في تقرير لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إلى أن الاقتصاد الأمريكي انكمش في الربع الأول من العام تحت وطأة تدفق السلع المستوردة التي جلبتها شركات لتفادي ارتفاع التكاليف، مما يسلط الضوء على مدى تأثير سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد.

ووقع ترامب أمس الثلاثاء أمرين لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على صناعة السيارات.

وعوض المؤشر الرئيسي في أبوظبي خسائره خلال الجلسة ليغلق مرتفعا 0.1 بالمئة، ليسجل مكاسب لجلسة ثانية، بدعم من صعود سهم بنك أبوظبي الأول 3.3 بالمئة.

وأعلن البنك أمس الثلاثاء تسجيل صافي ربح في الربع الأول من العام الجاري بلغ 5.13 مليار درهم (1.40 مليار دولار)، ليتجاوز توقعات المحللين البالغة 4.24 مليار درهم، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

ومن ناحية أخرى انخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 2.2 بالمئة بعد تراجع دخله التشغيلي في الربع الأول.

وتقدم مؤشر دبي 1.3 بالمئة مدفوعا بارتفاع سهم بنك دبي التجاري 14.9 بالمئة.

وأغلق المؤشر القطري على ارتفاع 1.3 بالمئة مع صعود سهم بنك قطر الوطني 2.1 بالمئة.

لكن المؤشر الرئيسي في السعودية تراجع 0.6 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي 1.3 بالمئة وسهم شركة النفط العملاقة أرامكو 1.2 بالمئة.

واستمرت أسعار النفط في الانخفاض وتتجه لتسجيل أكبر خسائر شهرية منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام ونصف العام وسط مخاوف بشأن الإمدادات والطلب على الوقود بسبب الحرب التجارية العالمية.

وأنهى المؤشر الرئيسي في البحرين التعاملات على ارتفاع 0.5 بالمئة إلى 1912 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في عُمان 0.4 بالمئة إلى 4316 نقطة.

وتقدم المؤشر الكويتي 0.8 بالمئة إلى 8554 نقطة.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 بالمئة إلى 32126 نقطة.