معظم بورصات الخليج تغلق على ارتفاع

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع الثلاثاء بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يمنح إعفاءات من الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على السيارات.

وقال ترامب أمس الاثنين 14\4\2025 إنه يدرس تعديل الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة على واردات السيارات وقطع غيارها من المكسيك وكندا ودول أخرى. وأضاف أن شركات السيارات “تحتاج إلى بعض الوقت لأنها ستصنعها هنا”.

وأعفت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية “المضادة” التي فرضها ترامب لكن لا تزال المناقشات محتدمة حول واردات أشباه الموصلات ومن المقرر أن يعلن ترامب عن نسب الرسوم الجمركية المتعلقة بها قريبا.

وصعد المؤشر السعودي 0.2 بالمئة مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.5 بالمئة وسهم شركة الاتصالات السعودية 2.3 بالمئة.

وقال ميلاد عازر محلل السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي إن السوق تتمتع بأساسيات متينة تمكنها من التعافي في حال تحسنت المعنويات، على الرغم من استمرار التوتر التجاري وانخفاض أسعار النفط بوصفهما مخاطر ملحوظة.

وأغلق مؤشر دبي مرتفعا 0.4 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة التطوير العقاري الرائدة إعمار العقارية 2.1 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط التي تعد حافزا للأسواق المالية في الخليج اليوم بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي بعد خطوة مماثلة من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكن الاستثناءات الجديدة المحتملة من الرسوم الجمركية التي تحدث عنها ترامب حدت من الخسائر.

وصعد المؤشر القطري 0.7 بالمئة مدعوما بمكاسب 1.3 بالمئة لسهم مصرف قطر الإسلامي.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر دون تغيير.

وأظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس إلا أن محللين يرون أن الضبابية بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي من المرجح أن تدفعه إلى اتخاذ خطوات حذرة رغم تراجع التضخم في مصر.