معظم بورصات الخليج تغلق على انخفاض

انخفضت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج عند الإغلاق الاثنين بضغط من تراجع أسعار النفط، بينما ينتظر المستثمرون تقارير أخرى عن نتائج الأعمال المالية للشركات.

ونزلت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال الخليجية، تحت ضغط المخاوف من وجود تخمة في المعروض العالمي في ظل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين مما زاد من القلق بشأن التباطؤ الاقتصادي وضعف الطلب على الطاقة.

وهبط المؤشر السعودي 0.4 بالمئة ليواصل خسائره من الجلسة السابقة مع تراجع سهم شركة أكوا باور 3.7 بالمئة.

وحصلت شركة أكوا باور أمس الأحد على تمويل دون حق الرجوع بقيمة 10.8 مليار ريال (2.88 مليار دولار) لمشروع توسعة محطة القريّة المستقلة لتوليد الكهرباء.

وانخفض سهم شركة أرامكو العملاقة للنفط 0.4 بالمئة.

غير أن سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، ارتفع 1.7 بالمئة بعد الإعلان عن زيادة صافي أرباح الربع الثالث بنحو 20 بالمئة.

وقال هاني أبو عاقلة كبير محللي السوق لدى إكس.تي.بي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن اتجاه السوق هذا الأسبوع سيعتمد على الأرجح على تقارير نتائج الأعمال المالية القادمة، إذ من شأن صدور نتائج قوية أخرى من القطاع المصرفي أن يحافظ على اتجاه صعودي شهدته السوق في الآونة الأخيرة.

وأضاف “وعلى العكس من ذلك، لا يزال انخفاض أسعار النفط يشكل خطرا”.

وتراجع مؤشر دبي 0.6 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.8 بالمئة.

وقال البنك يوم السبت إنه سيشتري حصة 60 بالمئة في بنك آر.بي.إل الهندي مقابل ثلاثة مليارات دولار. وقفز سهم البنك، الذي يتخذ من دبي مقرا، بأكثر من ستة بالمئة الأسبوع الماضي بدفعة من الأنباء التي وردت عن شراء الحصة.

وخسر مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة.

وأضاف أبو عاقلة أن انخفاض أسعار النفط ينذر بالحد من المكاسب حتى من نتائج الشركات الإيجابية، مما يلقي بظلاله على السوق.

وتراجع المؤشر القطري 0.3 بالمئة مع انخفاض سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 0.6 بالمئة.

وانخفض المؤشر الكويتي 0.1 بالمئة، بينما ربح المؤشر البحريني 0.8 بالمئة والمؤشر العماني 0.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي جديد بدعم من صعود سهم شركة مصر للألومنيوم 1.4 بالمئة.