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معظم بورصات الخليج تغلق على تراجع مع تجدد مخاوف الرسوم الجمركية

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2025 5:21 مساءً
أسواق الخليج

أسواق الخليج

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الاثنين مع استمرار التراجع في ثقة المستثمرين بسبب الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتقاده لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانتقد ترامب الأسبوع الماضي رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول، مما أثار تكهنات حول احتمالية إقالته وتساؤلات حول استقلالية البنك المركزي والاستقرار المالي للولايات المتحدة.

وتعتمد مصداقية مجلس الاحتياطي واعتباره أقوى البنوك المركزية في العالم بصورة كبيرة على استقلاليته وقدرته تاريخيا على اتخاذ خطوات غير خاضعة للنفوذ السياسي.

وتراجع المؤشر القياسي السعودي 0.7 بالمئة مع انخفاض سهم شركة النفط العملاقة أرامكو واحدا بالمئة ودار الأركان للتطوير العقاري 5.5 بالمئة.

وأعلنت أرامكو اليوم الاثنين توقيع اتفاقية تطوير مشترك مع بي.واي.دي الصينية الرائدة في تصنيع المركبات الكهربائية من أجل “بحث الفرص المثلى للتعاون بشكل وثيق في تقنيات المركبات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة”.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.2 بالمئة مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 0.8 بالمئة.

وهبط المؤشر في أبوظبي 0.1 بالمئة.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية بمنطقة الخليج، بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الاثنين بعد مؤشرات على تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار قلق المستثمرين من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى رياح اقتصادية معاكسة تقلص الطلب على الوقود.

وتراجع المؤشر في قطر 0.3 بالمئة مع هبوط سهم بنك قطر الوطني 0.9 بالمئة.

وأنهى المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات على انخفاض 0.4 بالمئة عند 1895 نقطة.

وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان على تراجع 0.3 بالمئة إلى 4293 نقطة.

وهبط المؤشر الرئيسي في الكويت 0.1 بالمئة إلى 8423 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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