معلومات استخباراتية تحبط هجوماً "كبيراً" على مطار بغداد الدولي

أحبطت القوات الأمنية العراقية هجوماً وصفته بالكبير كان يستهدف مطار بغداد الدولي غربي العاصمة العراقية.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إن قوة “من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، أحبطت عملية لاستهداف مطار بغداد الدولي بـ10 صواريخ من نوع غراد”.

كما أشارت خلية الإعلام الأمني الحكومية إلى أن إحباط الهجوم جاء بناء على “معلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وقسم استخبارات قيادة عمليات بغداد”.

وقالت الخلية في بيان إن قوات الأمن العراقية تمكنت من “ضبط 10 صواريخ غراد في حي الجهاد غرب بغداد”، واعتقلت مشتبها به.

واكتفت الخلية بالقول إن الهجوم كان يستهدف “إحدى الثكنات العسكرية غربي العاصمة بغداد”.

وفي العاشر من الشهر الماضي استهدف مطار بغداد الدولي، حيث يتمركز عسكريون أميركيون، بثلاث طائرات مسيرة أسقطت واحدة منها، وفق ما أفاد الجيش العراقي في بيان.