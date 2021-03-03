السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

معلومات "مقلقة" حول أمن الكابيتول.. والشرطة الأمريكية تتحرك

3 - مارس - 2021
اقتحام الكونغرس (أرشيفية)

اقتحام الكونغرس (أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

أعلنت شرطة ​الكابيتول​ الأميركية، أنها “عززت الإجراءات ​الأمنية هذا الأسبوع حول ​مبنى الكابيتول​ بسبب “معلومات مقلقة” تلقتها”، مشيرة الى انها “تعمل أيضًا على زيادة الأمن في ثلاثة مطارات محلية ومحطات قطار العاصمة من أجل ضمان السفر الآمن لأعضاء ​الكونغرس​”.

هذا وتسربت معلومات، في وقت سابق، عن “هجوم آخر في 4 اذار في جلسة استماع للجنة ​القوات المسلحة​ ب​مجلس النواب​ الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن القائمة بأعمال قائد شرطة ​الكونغرس الأميركي​، يوجاناندا بيتمان كانت قد حذرت من أن جماعات مسلحة شاركت في أحداث شغب السادس من كانون الثاني الماضي تخطط لنسف مقر الكونغرس ” ​الكابيتول​” وقتل أكبر عدد ممكن من أعضائه عندما يلقي الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ خطابه.

    المزيد من أخبار العالم

    كورونا في فرنسا
    كورونا يقلق الفرنسيين من جديد.. والسلطات تلجأ للكمامات
    غرق سفينة قبالة هونغ كونغ
    التهمها البحر.. فيديو مروع لغرق سفينة بعد انشطارها قبالة هونغ كونغ
    علم جمهورية كاراكالباكستان
    في كاراكالباكستان.. اندلاع احتجاجات جماهيرية بعد تعديلات دستورية مقترحة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بعلبك - الهرمل
    في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    اللبنانيون على موعد مع أسعار جديدة في خدمات الاتصالات
    بالتفصيل.. تعرفوا على أسعار شركة ألفا الجديدة