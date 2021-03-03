معلومات "مقلقة" حول أمن الكابيتول.. والشرطة الأمريكية تتحرك

أعلنت شرطة ​الكابيتول​ الأميركية، أنها “عززت الإجراءات ​الأمنية هذا الأسبوع حول ​مبنى الكابيتول​ بسبب “معلومات مقلقة” تلقتها”، مشيرة الى انها “تعمل أيضًا على زيادة الأمن في ثلاثة مطارات محلية ومحطات قطار العاصمة من أجل ضمان السفر الآمن لأعضاء ​الكونغرس​”.

هذا وتسربت معلومات، في وقت سابق، عن “هجوم آخر في 4 اذار في جلسة استماع للجنة ​القوات المسلحة​ ب​مجلس النواب​ الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن القائمة بأعمال قائد شرطة ​الكونغرس الأميركي​، يوجاناندا بيتمان كانت قد حذرت من أن جماعات مسلحة شاركت في أحداث شغب السادس من كانون الثاني الماضي تخطط لنسف مقر الكونغرس ” ​الكابيتول​” وقتل أكبر عدد ممكن من أعضائه عندما يلقي الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ خطابه.