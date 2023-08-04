مع ارتفاع كلفة الحرب.. روسيا تُضاعف خطة الإنفاق الدفاعي لأكثر من 100 مليار

أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها “رويترز”، أنّ روسيا ضاعفت هدفها للإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلث إجمالي الإنفاق العام، في الوقت الذي تتزايد فيه تكاليف الحرب في أوكرانيا وتضع ضغوطًا متزايدة على المالية العامة لموسكو.

وتسلط الأرقام الضوء على حجم إنفاق روسيا على الصراع، في وقت لم تعد تُنشر فيه بيانات نفقات الميزانية الخاصة بقطاعات معينة.

كما تبين الأرقام أنه في النصف الأول من عام 2023 وحده، زاد إنفاق روسيا الدفاعي 12 بالمئة، أو 600 مليار روبل، عن 4.98 تريليون روبل (54 مليار دولار) التي كانت تستهدفها في الأصل لعام 2023.

ولم ترد الحكومة ووزارة المالية في روسيا على طلبات للتعليق على البيانات.