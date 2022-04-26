مع تدهور الوضع في أوكرانيا.. الأمم المتحدة تتوقع زيادة عدد الفارين من الحرب

توقعت الأمم المتحدة أن يبلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب 8,3 مليون، مقابل أكثر من 5,2 ملايين حاليا.

ونظرا إلى تدهور الوضع في أوكرانيا، طلبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي توقعت في بداية الحرب فرار أربعة ملايين أوكراني، 1,85 مليار دولار لدعم أعمالها وأعمال شركائها لصالح الأوكرانيين الفارين من بلدهم.

وقالت المفوضية في بيان، الثلاثاء، “استجابة لأزمة اللاجئين الأوكرانية المتزايدة، تناشد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشركاء في المجال الإنساني زيادة الدعم المالي لمساعدة اللاجئين والدول المجاورة التي تستضيفهم بسخاء”.

وأضافت: “تسعى المفوضية وشركاؤها للحصول على 1.85 مليار دولار أميركي لدعم 8.3 مليون لاجئ متوقع في البلدان المجاورة، وهي المجر وجمهورية مولدوفا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، إضافة إلى دول أخرى في المنطقة، ومنها بيلاروس وبلغاريا وجمهورية التشيك”.

وأوضحت أن توقعاتها جاءت “على خلفية استمرار القتال والدمار والنزوح داخل أوكرانيا”. مشيرة إلى أنه “حتى الآن، تسببت الحرب في نزوح أكثر من 12.7 مليون شخص في الشهرين الماضيين وحدهما، وفر أكثر من 5 ملايين منهم كلاجئين عبر الحدود وما زال 7.7 مليون نازح داخل البلاد”.

وتشير تقديرات المفوضية إلى أن “ما يقرب من 13 مليون شخص تقطعت بهم السبل في المناطق المتضررة أو غير قادرين على المغادرة بسبب المخاطر الأمنية”، وذلك منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي. ولفتت إلى أن “النساء والأطفال يمثلون حوالي 90 في المئة من أولئك الذين أجبروا على الفرار”.