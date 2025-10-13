مع تزايد الضغوط لاستقالته.. ماكرون يؤكد التزامه بمهماته

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين أنه سيواصل أداء مهامه لضمان استقرار البلاد، متجاهلاً الدعوات المتكررة من المعارضة للاستقالة في ظل ما وصفته وسائل إعلام بأكبر أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.

وقال ماكرون للصحفيين في مصر بعد أيام قليلة من إعادة تعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء: “لا تنسوا أبداً أن التفويض الذي منحه الشعب الفرنسي هو الخدمة ثم الخدمة ثم الخدمة، وتقديم الإجابات على تساؤلات المواطن الفرنسي العادي، وبذل كل ما في وسعي من أجل استقلال فرنسا”.

وأضاف الرئيس الفرنسي، الذي تنتهي ولايته الثانية والأخيرة عام 2027: “هذا هو جوهر الأمر. أما الباقي فهو من اختصاص الحكومة… سأواصل العمل على ضمان الاستقرار”.

وتأتي تصريحاته وسط توترات سياسية متصاعدة ودعوات من بعض أحزاب المعارضة إلى تنحيه عن منصبه، إلا أن ماكرون يركز على إبقاء الحكومة مستقرة وتنفيذ سياساته حتى نهاية ولايته.