مع تصاعد التوترات الباكستانية.. ارتفاع أسهم شركات الدفاع الهندية

ارتفعت القيمة السوقية لشركات الصناعات العسكرية الهندية بأكثر من 5 مليارات دولار منذ تصاعد التوترات الحدودية مع باكستان، عقب الهجوم المسلح الذي استهدف مجموعة من السائحين في الشطر الخاضع للإدارة الهندية من إقليم كشمير المتنازع عليه، قبل أسبوعين.

وارتفع مؤشر فرعي يتتبع أداء أسهم 10 شركات هندية في قطاع الصناعات العسكرية بنحو 5% منذ وقوع الهجوم في 22 أبريل/نيسان، في ظل توقعات بأن هذه الشركات ستكون من أبرز المستفيدين من تدهور الأوضاع الجيوسياسية. ويضم المؤشر شركات بارزة مثل “هندوستان أيرونوتيكس ليمتد” المملوكة للدولة، و”سولار إنداستريز إنديا ليمتد” المتخصصة في صناعة الصواريخ.

وشنت الهند ضربات عسكرية محددة ضد باكستان، في خطوة اعتُبرت ردًا على الهجوم في كشمير الذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا، فيما أعلنت باكستان أنها أسقطت 5 طائرات هندية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وشهدت معظم أسهم شركات الدفاع الهندية ارتفاعًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء؛ إذ صعد سهم “مازاجون دوك لبناء السفن المحدودة” بنسبة 4.6%، كما ارتفع سهم “هندوستان للملاحة الجوية” بنحو 2%.