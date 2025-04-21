مع تصاعد الحرب التجارية مع الصين.. مستثمر أمريكي يسعى لشراء شركة تعدين في كازاخستان

عرض رجل الأعمال الأمريكي جيمس كاميرون شراء شركة التعدين العملاقة (أوراسيا ريسورسز جروب) مقابل خمسة مليارات دولار، حسبما أظهر خطاب أرسله إلى مجلس إدارتها، في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة للمشاركة في توسعة كبيرة لإنتاج كازاخستان من العناصر الأرضية النادرة.

لكن الشركة، التي مقرها في لوكسمبورج وتنتج النحاس والكوبالت والألمنيوم والحديد الخام والتي تمتلك حكومة كازاخستان 40 بالمئة منها، قالت في بيان اليوم الاثنين إنه ليس هناك مفاوضات لبيعها.

وكانت قد قالت في العام الماضي إنها شكلت فريق عمل لاستكشاف مخزونات المعادن النادرة في كازاخستان.

وحظيت هذه المعادن باهتمام خاص في الأشهر الأخيرة مع سعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيجاد بدائل للصين لتزويد الصناعة المحلية الأمريكية بها مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وفقا لمصدر مقرب من الشركة، فإن المحادثات بين (أوراسيا ريسورسز جروب) وكاميرون جارية منذ نهاية العام الماضي.

ويحمل كاميرون نفس اسم المخرج السينمائي الشهير جيمس كاميرون لكن لا توجد علاقة بين الرجلين.

لكن بيان المجموعة جاء فيه “ردا على عدد من التكهنات الإعلامية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك ما نُشر حول اقتراح السيد جيمس كاميرون شراء مجموعة أوراسيا ريسورسز جروب، صرح السيد شوخرات إبراهيموف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بعدم وجود مفاوضات بشأن بيعها. وأكد أن إدارة الشركة ملتزمة التزاما كاملا بالمضي قدما في التطوير المتواصل والمستدام للمجموعة”.

ولم تعلق حكومة كازاخستان وكاميرون على الأمر.

وبحسب رسالة كاميرون إلى مجلس إدارة الشركة، والتي حصلت رويترز على نسخة منها، فإن جولدمان ساكس يجري محادثات أولية لتقديم المشورة بشأن الصفقة.

وجاء في الرسالة “سيأتي التمويل من مزيج من أموالي الخاصة، فضلا عن مساهمات في الأسهم من مستثمرين آخرين في الولايات المتحدة، وربما أستراليا والشرق الأوسط”.

وصرح مصدر آخر مطلع لرويترز أن اهتمام المستثمر بالشركة يرتبط جزئيا بإمكانيات كازاخستان في مجال التنقيب عن المعادن المهمة.

وتهدف كازاخستان إلى زيادة إنتاج المعادن والعناصر الأرضية النادرة بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2028. ومن المتوقع أن تلعب الشركة دورا رئيسيا في هذه المبادرة.

وأعلنت حكومة كازاخستان هذا الشهر أن علماء الجيولوجيا لديها اكتشفوا مخزونات ضخمة من المعادن النادرة تقدر بما يزيد على 20 مليون طن.