مع دعم حلفائها للحكومة الجديدة.. الولايات المتحدة تبدأ تخفيض عدد قواتها في سوريا

جندي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية يمسك بيد صبي خلال دورية مشتركة لقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والأكراد في ريف القامشلي في شمال شرق سوريا في 8 فبراير/شباط 2024. رويترز

مع بدء إدارته في سحب القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا وإيقاف بعض برامج المساعدات الإنسانية إلى البلد الذي مزقته الحرب، أصبح الرئيس دونالد ترامب على خلاف متزايد مع الحلفاء في أوروبا والشرق الأوسط الذين تحركوا لدعم الحكومة السورية الجديدة.

سرعان ما تبدد نفوذ إيران وروسيا في سوريا التي كانت في يوم من الأيام أكثر شركائهما الإقليميين تبعية لهما منذ أن أطاحت القوات التي يقودها الرئيس أحمد الشرع، بالديكتاتور الذي حكم سوريا لفترة طويلة بشار الأسد في ديسمبر. وقد تواصل الشرع مع الغرب فيما يعتبره العديد من حلفاء الولايات المتحدة – باستثناء إسرائيل بشكل ملحوظ – فرصة لتحقيق نصر في منطقة مضطربة وخطيرة.

لكن إدارة ترامب، التي لا تزال تبقي على العقوبات المفروضة على دمشق من عهد الأسد، تقف على الحياد.

التعامل بحذر

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية: ”ما زلنا نتعامل مع سوريا بكثير من الحذر“ إلى أن يثبت الشرع قدرته على توحيد الأقليات المتباينة في سوريا.”

قال المسؤول، وهو واحد من عدة مسؤولين أمريكيين وأجانب تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم حول الدبلوماسية الحساسة: ”نحن لا ننظر بالضرورة إلى إنقاذ سوريا من أجل الشعب السوري. نحن ننظر إلى عدم عودة إيران وعدم عودة [تنظيم الدولة الإسلامية] كمصلحة حاسمة للشعب الأمريكي هناك.“

يقول العديد من الحلفاء والخبراء الإقليميين والمشرعين الأمريكيين من كلا الحزبين إن تردد إدارة ترامب قد يضمن الأمور ذاتها التي تحاول منعها.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيمس ريش (جمهوري من ولاية إيداهو) في جلسة استماع في فبراير/شباط: ”إن الانخراط الكثير في وقت مبكر جداً قد يخلق المزيد من المعضلات الأمنية. ”لكن عدم الانخراط أو الانخراط القليل جداً من شأنه أن يمنح روسيا وإيران القدرة على ممارسة نفوذ كبير مرة أخرى“.

وقال ريش: ”الوقت هو جوهر المسألة هنا. الباب مفتوح، لكنه سيُغلق في وجوهنا إذا لم نستغل ما نحن فيه.“

وبعد مرور شهرين، لم تقرر الإدارة الأمريكية بعد ما إذا كانت ستدخل من الباب أم ستغلقه. وقال دبلوماسي أوروبي حثّ على مشاركة واشنطن في إعادة تأهيل سوريا: ”الأمريكيون واضحون لنا، للأسف، ليس لديهم سياسة“.

في اجتماع دولي عُقد في بروكسل الشهر الماضي، سلّم مسؤول متوسط المستوى في إدارة ترامب وزير الخارجية السوري الجديد قائمة بثماني خطوات ”لبناء الثقة“ يتعين على حكومته اتخاذها كي يتم النظر في تخفيف جزئي للعقوبات. وتتضمن القائمة، التي اطلعت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منها، السماح للحكومة الأمريكية بالقيام بعمليات مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية ضد أي شخص تعتبره واشنطن تهديداً للأمن القومي.

كما تأمر الحكومة السورية بـ”إصدار إعلان رسمي علني يحظر جميع الميليشيات الفلسطينية والأنشطة السياسية“ على الأراضي السورية وترحيل أعضاء هذه الجماعات ”لتهدئة المخاوف الإسرائيلية“.

وحتى في الوقت الذي بدأت فيه الإدارة الأمريكية بإزالة جزء من الوجود الأمريكي في سوريا، وهي خطوة كانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ أول من تحدث عنها، فإن قائمة المطالبات أوعزت إلى دمشق بإصدار إعلان رسمي عن دعم عملية ”العزم الصلب“، وهي مهمة ما يقرب من 2000 جندي أمريكي متمركزين هناك ضد تنظيم ”الدولة الإسلامية“.

ومنذ توليه منصبه، لم يقل ترامب الكثير عن سوريا. ورداً على سؤال بعد فترة وجيزة من تنصيبه عما إذا كان سيسحب القوات الأمريكية – التي قيل إنه أمر بسحبها ثلاث مرات خلال ولايته الأولى قبل أن يتم إقناعه بالعدول عن ذلك – قال إنه ”سيقرر ذلك“.

واشنطن ستركز على مهمة هزيمة الدولة الإسلامية

وسط عدم استقرار واسع النطاق في المنطقة، تحافظ الولايات المتحدة على دعمها القوي لحرب إسرائيل في غزة، وتنفذ ضربات جوية منتظمة ضد الحوثيين في اليمن، وتدعم حكومة مهتزة في لبنان وتفكر في عمل عسكري ضد إيران.

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية، ردًا على أسئلة حول تخفيض القوات التي بدأت بالفعل في سوريا، إنه ”من الخطأ وصف ذلك بأنه ’انسحاب‘. ورفض المسؤول تقديم تفاصيل حول عدد القوات التي ستغادر وإلى أين ستذهب، وقال إن ”إعادة نشر القوات أو القواعد في سوريا ستكون مدروسة ومخطط لها“ وأن ”الولايات المتحدة ستظل دائمًا تركز على مهمة هزيمة“ الدولة الإسلامية.

وفي حين أنه لا يجري التفكير حاليًا في سحب كامل للقوات الأمريكية في سوريا، قال مسؤول دفاعي إن الخطط تهدف إلى ”تقليص“ و”تعزيز“ الوجود الأمريكي. وقال المسؤول: ”الأمور تتحرك بالفعل، على الرغم من أنهم على الأرجح لن يعلنوا أي شيء قبل محادثات إيران“، في إشارة إلى المفاوضات بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي الإيراني التي بدأت الأسبوع الماضي. ومن المقرر عقد جولة ثانية من المحادثات في روما في نهاية هذا الأسبوع.

وقال مسؤول أمريكي يركز على المنطقة إن هناك توقعات بأن الإدارة الأمريكية ستخفض عدد القوات ”إلى الحد الأدنى. … أعتقد أننا سننزل إلى مكان واحد صغير جدًا في الشمال الشرقي“.

ولم يتضح بعد إلى أي مدى يمكن أن تعرقل الأحداث على الأرض خطط الانسحاب الأمريكي. فالدولة الإسلامية التي عادت إلى الظهور من جديد تزيد بالفعل من هجماتها في شرق سوريا حيث تسعى للاستفادة من أي فراغ يتركه تقليص الوجود الروسي والمغادرة الأمريكية المحتملة.

ومن بين أكثر الأهداف نضجًا معسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وهي ميليشيا يقودها الأكراد، والتي تضم نحو 9000 مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية و40 ألفًا من أفراد أسرهم. تعمل قوات سوريا الديمقراطية تحت إشراف – وبمساعدة استخباراتية وأسلحة من – القوات الأمريكية هناك.

ومع استمرار العقوبات في شل الجهود المبذولة في دمشق لتحريك عجلة الاقتصاد، تحاول روسيا استعادة موطئ قدم لها بشحنات النفط وغيرها من الضروريات. وقال جيمس ف. جيفري، الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد الذي شغل منصب المبعوث الخاص لترامب في ولايته الأولى لسوريا، إن ”إيران ستجد طريقًا للعودة إلى سوريا“ إذا لم يتم دعم دمشق من قبل شركاء متعددي الجنسيات.

الشرع شخص مختلف عما كان عليه في السابق

وقد أبدى كبير مفاوضي ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف نظرة أكثر تفاؤلاً تجاه الحكومة الجديدة. ”وقال ويتكوف في مقابلة أجراها الشهر الماضي مع مقدم البرامج السابق في قناة فوكس نيوز تاكر كارلسون: ”المؤشرات تدل على أن الشرع شخص مختلف عما كان عليه في السابق.”

وقال ويتكوف: ”يمكن للناس أن يتغيروا“. واقترح أن تطبيع العلاقات مع سوريا يمكن أن يكون جزءًا من ترتيبات سلام ”ملحمية“ في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

في هذه الأثناء، اقترب حليفان إقليميان رئيسيان للولايات المتحدة في المنطقة – إسرائيل وتركيا – من الصراع المباشر في الوقت الذي يتنافسان فيه على دعم ترامب لأهدافهما المختلفة لمستقبل سوريا.

فلدى تركيا حوافز عديدة تدفعها إلى الرغبة في تحقيق الاستقرار في حكومة الشرع، بما في ذلك عودة ملايين اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية المستمرة منذ 13 عاماً، وقمع مطالب الأكراد السوريين بإقامة دولتهم على الحدود التركية أو دور مهم في سوريا الجديدة، والحصول على مكانة أكثر هيمنة في المنطقة، وفرص استثمارية لاقتصاد أنقرة المتعثر.

وقال مسؤول تركي: ”على حد علمنا، تحاول الإدارة الأمريكية أن تقرر ما إذا كانت ستبقى في سوريا أم لا“. وقال المسؤول إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد في محادثاته مع المسؤولين الأميركيين أن دمشق، بدعم من تركيا، يمكنها أن تبقي تنظيم الدولة الإسلامية تحت السيطرة مع إلغاء الحاجة إلى قوات كردية مسلحة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

فإسرائيل، تفضل إلى حد بعيد وجود سوريا ضعيفة وغير مركزية على حدودها. وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي طالما كانت علاقاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متوترة منذ فترة طويلة، خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع ترامب الأسبوع الماضي ”لا نريد أن نرى سوريا تُستخدم من قبل أي طرف، بما في ذلك تركيا، كقاعدة لمهاجمة إسرائيل“.

في غضون أيام من الإطاحة بالأسد في ديسمبر/كانون الأول، بدأت إسرائيل في قصف المنشآت العسكرية التي هجرها جيش الأسد، وآخرها قاعدة جوية في تدمر جنوب دمشق، والتي كانت تركيا تتطلع إليها لنفسها. وقد احتلت القوات الإسرائيلية أراضٍ على بعد عدة أميال داخل جنوب غرب سوريا وعرضت حوافز مالية على الدروز والأقليات الأخرى لمقاومة الحكومة الجديدة.

وفي اجتماعه مع نتنياهو الأسبوع الماضي في المكتب البيضاوي، قال ترامب للزعيم الإسرائيلي إنه يحب أردوغان ”و[أردوغان] يحبني“. وقال إن أي مشكلة مع تركيا ”أعتقد أنه يمكنني حلها. أعني، طالما أنك معقول.“